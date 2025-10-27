ETV Bharat / sports

ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ! ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, Ashes ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Ashes Test 2025: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Ashes Test 2025
File Photo: Pat Cummins (AP)
Ashes Test 2025 Pat Cummins: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ

32 ਸਾਲਾ ਕਮਿੰਸ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਪਡੇਟ?

ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਪੰਜ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਿਥ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ, ਜੋਸ਼ ਟੋਂਜ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ashes 2025-26 ਸ਼ੈਡਿਊਲ

  1. ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: 21-25 ਨਵੰਬਰ (ਪਰਥ)
  2. ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: 4-8 ਦਸੰਬਰ (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ)
  3. ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ: 17-21 ਦਸੰਬਰ (ਐਡੀਲੇਡ)
  4. ਚੌਥਾ ਟੈਸਟ: 26-30 ਦਸੰਬਰ (ਮੈਲਬੌਰਨ)
  5. ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਸਟ: 4-8 ਜਨਵਰੀ (ਸਿਡਨੀ)

Ashes Trophy ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 18 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 21 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

