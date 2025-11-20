ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੈਬਿਊ
ASHES SERIES 2025: ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ 2025-26 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 20, 2025 at 2:27 PM IST
ASHES SERIES 2025 : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 2025-26 ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ'
ਓਪਨਰ ਜੇਕ ਵੇਦਰਲਡ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡੌਗੇਟ। ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਊ ਵੈਬਸਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
HERE WE GO 🤩— cricket.com.au (@cricketcomau) November 20, 2025
The Australian XI for the first Ashes Test in Perth 👇 pic.twitter.com/6lXwDZ7hBe
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਜੇਕ ਵੈਦਰਲਡ, ਉਸਮਾਨ ਖਵਾਜਾ, ਮਾਰਨਸ ਲਾਬੂਸ਼ਾਨੇ, ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਨਾਥਨ ਲਿਓਨ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡੌਗੇਟ, ਸਕਾਟ ਬੋਲੈਂਡ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 12 ਖਿਡਾਰੀ
ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਜ਼ੈਕ ਕਰੌਲੀ, ਓਲੀ ਪੋਪ, ਜੋ ਰੂਟ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ, ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ (ਕਪਤਾਨ), ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗੁਸ ਐਟਕਿੰਸਨ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਸ਼ੋਏਬ ਬਸ਼ੀਰ, ਮਾਰਕ ਵੁੱਡ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਮੈਚ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 7:50 ਵਜੇ, ਦੂਜਾ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਐਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।