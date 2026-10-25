ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦਾ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੈਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : October 25, 2026 at 9:05 PM IST
ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਟਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣੇ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਿਕਟਾਂ 38 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭੁਵੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 37 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੂੰ 38 ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 26 ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਵੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 31 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 37 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਲਿਟਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ
39 ਵਿਕਟਾਂ - ਜੋਸ਼ ਲਿਟਲ (ਆਇਰਲੈਂਡ) 2022
38 ਵਿਕਟਾਂ - ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) 2024
38 ਵਿਕਟਾਂ - ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਭਾਰਤ) 2026
37 ਵਿਕਟਾਂ - ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ (ਭਾਰਤ) 2022
ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਫੀਲਡਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।
ਤਿਲਕ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਚ ਲਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ 26ਵਾਂ ਕੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਚਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਡੈਨੀਅਲਸਨ ਹਾਓ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 25 ਕੈਚ ਲਏ ਸਨ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ 2024 ਵਿੱਚ 24 ਕੈਚਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
26 ਕੈਚ - ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਭਾਰਤ) - 2026
25 ਕੈਚ - ਡੈਨੀਅਲਸਨ ਹਾਓ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) - 2025
24 ਕੈਚ - ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (ਯੂਏਈ) - 2024
21 ਕੈਚ - ਸ਼ੇਰਵਿਨ ਮੁਨਿਆਂਡੀ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ) - 2025
20 ਕੈਚ - ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਸਾਬਾ (ਯੂਗਾਂਡਾ) - 2023
20 ਕੈਚ - ਤੰਜ਼ੀਦ ਹਸਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) - 2025
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ
ਦੂਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 180/5 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 19.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20ਆਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।