ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਲੀਟ, ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਗਾਇਬ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 6:54 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਪੋਸਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਹਨ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2025 ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ: "ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਪੰਜਾਬ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ 27 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

2026 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਵਲੌਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਲੌਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਾਈਡ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਵੀ 10.20 ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।

