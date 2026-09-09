ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਲਗਭਗ 400 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਇਸ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : September 9, 2026 at 6:49 PM IST
Floods in Japan: 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਬਵੇਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 3,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਗੋਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਇਚੀਹਿਰੋ ਹੀਰੋਸਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
🚨🇯🇵 EXTREME FLOODING HITS NAGOYA, #JAPAN— GlobeUpdate (@Globupdate) September 8, 2026
Nagoya has issued its highest-level flood warning as heavy rain continues to threaten parts of central Japan
104.5 mm of rain fell in one hour — the highest hourly rainfall since records began in 1890
緊急速報 #ゲリラ豪雨 #名古屋豪雨 pic.twitter.com/mlji3c8XXi
19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ
ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੀਰੋਸਾਵਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੀਰੋਸਾਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,"। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਲ
ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 503 ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 246 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 20-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 40 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
🚨🇯🇵 BREAKING: Extreme flooding hits Nagoya as record rain lashes #Japan.— Eyes on the Globe (@eyes_globe) September 8, 2026
104.5 mm fell in just one hour — the highest hourly rainfall recorded since 1890.#名古屋豪雨 #ゲリラ豪雨 #NagoyaCity pic.twitter.com/271jhyg2u0
ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਕੋਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 20 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਪੁਲੇਲਾ ਗੋਪੀਚੰਦ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਰਵੰਸਯਾਹ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੈਨ ਕਿਮ ਹਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
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