ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਲਗਭਗ 400 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਇਸ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ASIAN GAMES 2026
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Floods in Japan: 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਬਵੇਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 3,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਗੋਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਇਚੀਹਿਰੋ ਹੀਰੋਸਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ

ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੀਰੋਸਾਵਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੀਰੋਸਾਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,"। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਲ

ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 503 ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 246 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਲਈ 20-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 40 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਕੋਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 20 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਪੁਲੇਲਾ ਗੋਪੀਚੰਦ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਰਵੰਸਯਾਹ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੈਨ ਕਿਮ ਹਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

FLOODS IN JAPAN
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026
ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.