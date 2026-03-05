ETV Bharat / sports

ਸਚਿਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਲਏ ਫੇਰੇ

Arjun Tendulkar Wedding: ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ (PTI)
Published : March 5, 2026 at 5:52 PM IST

Arjun Tendulkar Wedding: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਇਸ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ, ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਧੋਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨਿਆ ਚੰਡੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (PTI)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ (PTI)

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਾਰਸ਼ਨਿਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ (PTI)
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ (PTI)
ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ (PTI)

ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਨਾਲ (PTI)
ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (PTI)

ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਪਾ, ਮਿਸਟਰ ਪਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਵੀ ਇਕਬਾਲ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ।

