ਮੈਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : December 13, 2025 at 10:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ "GOAT ਟੂਰ" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ "GOAT ਟੂਰ" ਦੌਰਾਨ, ਮੈਸੀ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ: ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
ਇਹ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਲੁਈਸ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਰੋਡਰੀਗੋ ਡੀ ਪਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੈਸੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹4,500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਪੜਾਅ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,250 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
- 13 ਦਸੰਬਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ
- ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣਾ
- ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ: ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:15 ਵਜੇ ਤੱਕ: ਮੈਸੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ
- ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:25 ਵਜੇ ਤੱਕ: ਯੁਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚਣਾ
- ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ: ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚੇ
- ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
- ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ: ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ
- ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ
- 13 ਦਸੰਬਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
- ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਮੈਚ
- ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 14 ਦਸੰਬਰ, ਮੁੰਬਈ
- ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਪੈਡਲ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
- ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ: ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ
- ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ: ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ
- 15 ਦਸੰਬਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
- ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ: ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ