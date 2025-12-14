ਮੈਸੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੌਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਬੱਕਰੀ ਟੂਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Messi Mumbai Tour: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ "ਗੌਟ ਟੂਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ, 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵੀਆਈਪੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਸੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਟੂਰ
ਆਪਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਸੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਪੈਡਲ ਗੋਟ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟੂਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਪੈਡਲ ਗੋਟ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
- ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ: ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ
- ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ: ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਜਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ
ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ?
ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ, ਲੁਈਸ ਸੁਆਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਡਰੀਗੋ ਡੀ ਪਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਸੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ
ਮੁੰਬਈ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ।