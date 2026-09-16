ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ।
Published : September 16, 2026 at 1:37 PM IST
Messi Farewell Match: ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AFA) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੈਚ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਲਈ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 39 ਸਾਲਾ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਉਸ 28-ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
AFA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
AFA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਉਡੀਓ ਟਾਪੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ, ਲਿਓਨੇਲ ਆਂਦਰੇਸ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ, ਰੋਡਰਿਗੋ ਡੀ ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਿਓਵਾਨੀ ਲੋ ਸੇਲਸੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
#SelecciónMayor Lista de convocados para los próximos amistosos 🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 15, 2026
📝 https://t.co/SqoaIewEQR pic.twitter.com/sS9iXric49
ਟਾਪੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਓਨਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ—ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਣ।"
ਮੈਸੀ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਦੋ ਕੋਪਾ ਅਮੈਰਿਕਾ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 207 ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਡੋਬਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੀਓ ਅਲਬਰਟੋ ਕੇਮਪੇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚ ਰਿਵਰ ਪਲੇਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ: 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।