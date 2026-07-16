ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫਾਕਲੈਂਡਜ਼ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
Published : July 16, 2026 at 3:51 PM IST
ਅਟਲਾਂਟਾ: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮੈਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਫਰੀ 'ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਫਾ 'ਤੇ ਮੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਫਰੀ ਅਤੇ ਫੀਫਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜੋ ਫਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ "ਲਾਸ ਮਾਲਵਿਨਾਸ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ" (ਫਾਕਲੈਂਡ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਹਨ) ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ £20,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਕਲੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਫਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਫਾਕਲੈਂਡ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤੱਟ ਤੋਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ...
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਲਾਰੂਏਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਫਾਕਲੈਂਡ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਲਾਰੂਏਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਮਾਲਵਿਨਾਸ (ਫਾਕਲੈਂਡਜ਼) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਏਗੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਓ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ!
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, 0-1 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।