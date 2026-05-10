Archery World Cup 2026: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕਮਾਲ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

Archery World Cup 2026: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 3:52 PM IST

ਸ਼ੰਘਾਈ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਅੰਕਿਤਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਕੁਮਕੁਮ ਮੋਹੋਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 5-4 (28-26) ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਖਰੀ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਤੀਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 9 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਹਿਲ ਜਾਧਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨ ਡੈਮਸਬੋ ਨੂੰ 147-144 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ । ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਹਿਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋ ਵੀਨਰ (ਆਸਟ੍ਰੀਆ) ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਗਿਰਾਰਡ (ਫਰਾਂਸ) ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

