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TG20 Final: ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈਦਰਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ?

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਵਿਥਾ ਖੰਮਮ ਏਸਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਜੀ20 ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਉੱਪਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

TG20 LEAGUE 2026
ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ 2026 (tg20official X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 5:46 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਤਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਈ, ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਥਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਤੋਂ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮਨਗਰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਵਿਥਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਲੀਗ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਟੀਮ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ?

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਖੰਮਮ ਨੂੰ 56 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਖੰਮਮ ਟੀਮ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ 1-1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਟੀਮਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਮਮ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਏਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਿਮਤੇਜਾ ਕੋਡਿਮੇਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 107 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 430 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਸਾਲਾ ਸਪਿਨਰ ਵੇਦ ਰੈਡੀ - ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 14 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਤਾਨ ਸੀਵੀ ਮਿਲਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 500 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਅਜੇ ਦੇਵ ਗੌੜ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 19 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਾਂ। TG20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"

ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

TG20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ₹50 ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ₹25 ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼: ਅਭਿਰਥ ਰੈੱਡੀ (ਕਪਤਾਨ), ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈੱਡੀ, ਅਨਵਿਥ ਰੈੱਡੀ, ਗਾਡੂਗੂ ਗਣੇਸ਼, ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਰੈਡੀ, ਅਜੇ ਦੇਵ ਗੌੜ, ਪੀ. ਅਰਵਿੰਦ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੇਵ ਮਹਿਤਾ, ਅਖਿਲ ਰਾਠੌੜ, ਸ਼ਨਮੁਖ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ, ਨਿਤਿਨ ਨਾਇਕ, ਯਸ਼ਵੇਰ ਗੌੜ।

ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ: ਪਾਰਸ ਰਾਜ, ਵਾਫੀ ਡਾਇਮੰਡ, ਜੀਐਸਕੇ ਰੈੱਡੀ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੈੱਡੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਿਕਿਲ ਜੈਸਵਾਲ, ਚਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲਿੰਦ (ਕਪਤਾਨ), ਸਹੇਂਦਰ ਮੱਲੂ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਸਾਈ ਵਾਈ, ਸ਼ੇਖ ਅਜ਼ਹਰ, ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਰੈੱਡੀ, ਵੇਦ ਰੈੱਡੀ, ਮਹੇਸ਼ ਵਿਪਰਲਾ, ਮਗਾਵਤ ਨਯਦਕ, ਮੇਅਵਤਕ, ਮੇਧਕ। ਗੁਪਤਾ, ਕੋਡੀਮੇਲਾ ਹਿਮਾਤੇਜਾ।

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