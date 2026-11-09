ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 'ਆਸੀਆਨ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਓਪਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 100ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 39 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 100ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣੇ।
Published : November 9, 2026 at 7:31 AM IST
ਸਿਨਾਕਾਬਾਨ (ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼): ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲਾ ਅਨੁਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 100ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7ਵੀਂ 'ਆਸੀਆਨ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਓਪਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ' (ASEAN Plus Individual Open Chess Championship) ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਦੌਰਾਂ (rounds) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
The moment everyone has been waiting for is here - India has got it's 100th Chess Grandmaster! IM Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh won the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship and earned the Grandmaster title. After losing the first game, Anuj scored 7/8 points to win the tournament. With this, India gained its 100th GM, and Madhya Pradesh got its first. Huge congratulations to Anuj and his family on this achievement! And what an incredibly proud moment for Indian Chess! Graphic: Anmol Bhargav— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 8, 2026
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਨੌਰੀ ਅਲੇਖਿਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ
ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨਗੁਏਨ ਡੁਕ ਹੋਆ (Nguyen Duc Hoa) ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਨੌਰੀ ਅਲੇਖਿਨ (Nouri Alekhine) ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਆਖਰੀ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਤਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 100ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ (GM) ਬਣ ਗਿਆ।
Happy Diwali. A cracker of a 100. Congrats to @AnujShrivatri on getting India to this milestone. Funnily only today I was thinking December 2027 will be the 40th anniversary of my GM title and literally this manifested....@FIDE_chess @aicfchess— Viswanathan Anand (@vishy64theking) November 8, 2026
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ (GM) ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ GM ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਅਸਵਥ 98ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣੇ, ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਐਸ. ਰਥਨਵੇਲ 99ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ' (IM) ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ IM ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰਿਵਾਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'X' (ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਦਿਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 100 (ਸੈਂਕੜਾ)! ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ @AnujShrivatri ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ' (GM) ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ!"
GRANDMASTER No. 100 FOR BHARAT! India achieves a historic milestone as Anuj Shrivatri becomes the country's 100th Grandmaster by winning the 7th ASEAN+ Individual Chess Championships 2026 in Ozamiz City, Philippines, securing the direct GM title! Congratulations, Anuj! A proud moment for Indian chess. Onwards to 200 Grandmasters! @narendramodi @mansukhmandviya @FIDE_chess @PMOIndia @IndiaSports @Media_SAI @aicfchess— Nitin Narang (@narangnitin) November 8, 2026
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AICF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
AICF ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਾਰੰਗ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਲਈ 100ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰਿਵਾਤਰੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਓਜ਼ਾਮਿਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ '7ਵੀਂ ASEAN+ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026' ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ GM ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਜ! ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ 200 ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ!"
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