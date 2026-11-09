ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ 100ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 100ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ?
Anuj Shrivatri Grandmaster:ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 100ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 5:11 PM IST
India's 100th Grandmaster: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 100ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਨਾਕਾਬਨ ਵਿੱਚ '7ਵੀਂ ਆਸੀਆਨ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਓਪਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ' ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
The moment everyone has been waiting for is here - India has got it's 100th Chess Grandmaster! IM Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh won the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship and earned the Grandmaster title. After losing the first game, Anuj scored 7/8 points to win the tournament. With this, India gained its 100th GM, and Madhya Pradesh got its first. Huge congratulations to Anuj and his family on this achievement! And what an incredibly proud moment for Indian Chess! Graphic: Anmol Bhargav— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 8, 2026
22 ਸਾਲਾ ਅਨੁਜ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਗੁਯੇਨ ਡੁਕ ਹੋਆ ਅਨੁਜ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਨੂਰੀ ਅਲੇਖਿਨ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 100ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ (GM) 1988 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਨੁਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, 100 ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।'
GRANDMASTER No. 100 FOR BHARAT! India achieves a historic milestone as Anuj Shrivatri becomes the country's 100th Grandmaster by winning the 7th ASEAN+ Individual Chess Championships 2026 in Ozamiz City, Philippines, securing the direct GM title! Congratulations, Anuj! A proud moment for Indian chess. Onwards to 200 Grandmasters! @narendramodi @mansukhmandviya @FIDE_chess @PMOIndia @IndiaSports @Media_SAI @aicfchess— Nitin Narang (@narangnitin) November 8, 2026
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚੈਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AICF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਭਾਰਤ ਲਈ 100ਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਓਜ਼ਾਮਿਜ਼ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ '7ਵੀਂ ਆਸੀਆਨ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026' ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ GM ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਜ! ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ 200 ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲ!'
ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਅਨੁਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਤਰੀ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਨੁਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ' (IM) ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਸਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100ਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ FIDE ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਈਵ ਏਲੋ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੌਰਮਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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