ਥਾਪਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ
India vs Uruguay friendly match : ਉਰੂਗਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਂਡਲੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : October 7, 2026 at 11:25 AM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਉਰੂਗਵੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਂਡਲੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਟਾਈਗਰਜ਼ (ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ) ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾ ਸੇਲੇਸਟੇ (ਉਰੂਗਵੇ) ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਿਰੁੱਧ ਥਾਪਾ ਨੇ 22ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਰਵਿਨ ਨੁਨੇਜ਼ ਦੀ 12ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀ ਅਰੌਜੋ ਦੇ 28ਵੇਂ ਅਤੇ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰੋਡਰੀਗੋ ਜ਼ਲਾਜ਼ਾਰ (53ਵੇਂ), ਜੇਐਮ ਸਨਾਬਰੀਆ (71ਵੇਂ), ਅਤੇ ਰੋਡਰੀਗੋ ਅਗੁਏਰੇ (86ਵੇਂ) ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਥਾਪਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਥਾਪਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਰੂਗਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ 1982 ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 3-1 ਦੀ ਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਮੈਚ, ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰ
ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਜਮੀਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ੍ਰੇਂਡਲੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ 0-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 11 ਗੁਆਏ।
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