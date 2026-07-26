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ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕਐਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ

ਅਨਾਹਤ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰੁਕਾਇਆ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੁਐਸ਼ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।

WORLD SQUASH JUNIOR CHAMPIONSHIPS
ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (IANS | File photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 4:10 PM IST

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ਓਟਾਵਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ 18 ਸਾਲਾ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਕਐਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰੁਕਾਇਆ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੁਐਸ਼ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

Olympics.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰਨ, ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਾਹਤ ਨੇ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 11-3, 11-7, 11-9 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਿਨੱਪਾ ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੀ।


18 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੇਮ ਗੁਆਏ।


ਅਨਾਹਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਲਿਲੀ ਵਿਲਸਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦੀ ਪੁਈ ਯਿਨ ਕਲੋਏ ਲੋ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਡੋਇਸ ਯੇ ਸੈਨ ਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ।


Olympics.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀ ਹਬੀਬਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ 3-1 (11-7, 11-5, 6-11, 11-9) ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਰੀ, ਬਾਰਬ ਸਮੇਹ ਨੂੰ 3-1 (11-3, 8-11, 11-4, 11-6) ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।


ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਲੇਮ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।


ਅਨਾਹਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਇਰੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਸਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। Olympics.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰਾਅ ਅਨਾਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਮੀਨਾ ਓਰਫੀ ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।


ਅਨਾਹਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ। ਰੁਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਕਾ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸਾਨਵੀ ਕਲੰਕੀ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।


ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਰਿਆਵੀਰ ਦੀਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਖਰੀ 16 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੁਸ਼ਾ ਨਫੀਸ ਅਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ 32 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਰੰਭੀਆ 64 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।


ਅਨਾਹਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਐਸਏ ਟੂਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਐਸ਼ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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ANAHAT SINGH
EGYPT RUQAYYA SALEM
ਵਿਸ਼ਵ ਸਕੁਐਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
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