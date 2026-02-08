ਅਮਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੇ ਡੋਲ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁਣਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਈਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੇ ਡੋਲ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁਣਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਈਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੈਡਲੀ ਵੈਨ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਮ ਦਮ ਵਿਖਾਇਆ।
USA vs India T20 World Cup 2026: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਡਲੀ ਵੈਨ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ - ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਟੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੈਡਲੀ ਵੈਨ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਟੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਸਫਲਤਾ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।' ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਟੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੈਡਲੀ ਵੈਨ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ?
ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਉਸ ਨੇ 97 ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2,593 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 239 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ (124 ਮੈਚ) ਵਿੱਚ 1,113 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 161 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। 121 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 124 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
'ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ'
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਲਕਵਿਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 13 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 15 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 270 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
