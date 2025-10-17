ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਐਂਟਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।
ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਏਸੀਏ-ਵੀਡੀਸੀਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ 77 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਚੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ 113 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ 24.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ
ਹੀਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 73 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਟ ਸਾਇਵਰ-ਬਰੰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 76 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਐਂਡਰਾ ਡੌਟਿਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 71 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 198/9 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੋਭਨਾ ਮੋਸਤਾਰੀ (ਨਾਬਾਦ 66) ਅਤੇ ਰੂਬੀਆ ਹੈਦਰ (44) ਨੇ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 198/9 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੀਲੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 113 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 24.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਕੜੇ
1997 ਵਿੱਚ ਡੈਬੀ ਹਾਕਲੇ (100 ਅਤੇ 100)
2022 ਵਿੱਚ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ (129 ਅਤੇ 170)
2025 ਵਿੱਚ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ (142 ਅਤੇ 113)