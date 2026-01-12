ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ, ਪੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ODI Series ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

IND VS NZ ODI SERIES 2026
ਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ, ਪੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Washington Sundar ruled out: ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਸੱਟ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

'ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ'

ਸੁੰਦਰ, ਜੋ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ ਲਈ। ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ 7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ । ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ?

ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 49 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 301 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ 93 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

IND VS NZ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ
WASHINGTON SUNDAR RULED OUT
ODI SERIES
IND VS NZ ODI SERIES 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.