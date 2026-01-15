ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀ 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

WASHINGTON SUNDAR RULED OUT
ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀ 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (IANS PHOTO)
Published : January 15, 2026 at 2:28 PM IST

India vs New Zealand T20 Series 2026: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ।

'ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ'

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ:
ਕੀ ਸੁੰਦਰ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ'

ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ - 21 ਜਨਵਰੀ - ਨਾਗਪੁਰ
  • ਦੂਜਾ ਟੀ-20 - 23 ਜਨਵਰੀ - ਰਾਏਪੁਰ
  • ਤੀਜਾ ਟੀ-20 - 25 ਜਨਵਰੀ - ਗੁਹਾਟੀ
  • ਚੌਥਾ T20I - 28 ਜਨਵਰੀ - ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ
  • ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20ਆਈ - 31 ਜਨਵਰੀ - ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ

ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ICC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ।

