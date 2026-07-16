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ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ

ਮੋਇਸੇਸ ਹੈਨਰਿਕਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

MOISES HENRIQUES PORTUGAL
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 7:13 PM IST

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ਸਿਡਨੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੋਇਸੇਸ ਹੈਨਰਿਕਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ (NSW) ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 420 ਮੈਚ (110 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, 112 ਲਿਸਟ ਏ, ਅਤੇ 198 ਟੀ-20 ਆਈ) ਖੇਡੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ 14 ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 39 ਸਾਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਇਸੇਸ ਹੈਨਰਿਕਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਰਸ਼ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਕੈਪ ਨੰਬਰ 432 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 16 ਵਨਡੇ, 4 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 24 ਟੀ-20 ਆਈ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਇਸੇਸ ਹੈਨਰਿਕਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਨਰਿਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਟਾਪੂ ਮਡੇਰਾ ਦੇ ਫੰਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ

ਹੈਨਰਿਕਸ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 2028 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ-ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀ-20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਕੋਸਮਿਕਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ।

ਹੈਨਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ NSW ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਸਿਕਸਰਸ ਨਾਲ BBL ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ BBL ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ BBL 9 ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

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ਮੋਇਸੇਸ ਹੈਨਰਿਕਸ
MOISES HENRIQUES PORTUGAL

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