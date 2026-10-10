ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ ਝਾਤ

ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ ਝਾਤ
ਦੂਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Published : October 10, 2026 at 3:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਟ ਡੈੱਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਗਭਗ ਹਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਤਲ ਸਤਹਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 200 ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਵਾਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 300 ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਰਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੀਆਂ ਅਜੇਤੂ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ।
Shai Hope now shares the record for the fastest T20I hundred against India, reaching the milestone in 45 balls, the same number of deliveries Jacob Bethell took at the T20 World Cup 2026 at Wankhede. https://t.co/iUanr8TzRG— Cricketopia (@CricketopiaCom) October 9, 2026
ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (102) ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ (84) ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀਆਂ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 249/5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (43), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਨਾਬਾਦ 44) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (40) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚੇ
259 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
250 - ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਰਾਂਚੀ, 2026
244 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਕਲੈਂਡ, 2018
244 - ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਜਿਬਰਾਲਟਰ, ਸੋਫੀਆ, 2025
243 - ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਸਰਬੀਆ, ਸੋਫੀਆ, 2022
232 - ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2015
230 - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੁੰਬਈ ਡਬਲਯੂਐਸ, 2016
Shai Hope continues his rich vein of form with a remarkable ton in Ranchi 😮💨💯 Read more 👉 https://t.co/wioaQA3yQL https://t.co/vZGHdwW6cV— ICC (@ICC) October 9, 2026
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ-ਐਗਰੀਗੇਟ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20ਆਈ
517 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2009
501 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਰਾਂਚੀ, 2026
499 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਐੱਸ.ਐੱਫ.
496 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 2026
489 - ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਲਾਡਰਹਿਲ, 2016
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ20ਆਈ ਸੈਂਕੜੇ (ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ)
39 - ਜੌਨਸਨ ਚਾਰਲਸ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
45 - ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਰਾਂਚੀ, 2026
47 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੁੰਬਈ ਡਬਲਯੂਐਸ, 2016
48 - ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਲਾਡਰਹਿਲ, 2016
50 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2007