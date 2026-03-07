ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ 2026: ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ
ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀ ਸ਼ੀ ਫੇਂਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 21-13, 21-16 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
Published : March 7, 2026 at 4:19 PM IST
ਬਰਮਿੰਘਮ: ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 6 ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀ ਸ਼ੀ ਫੇਂਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 21-13, 21-16 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਟਰ ਲਾਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਕੀ ਵਾਟਾਨਾਬੇ ਨੂੰ 18-21, 21-17, 21-15 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਚਿਆ
24 ਸਾਲਾ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ 2022 ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸੀ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲਕਸ਼ਯ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ੀ ਯੂ ਕਿਊ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਲਟਫੇਰ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਐਨਜੀ ਕਾ ਲੋਂਗ ਐਂਗਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ 7-7 ਦਾ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੇਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ 10-4 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ 15-13 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਅੰਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੇਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਗੇਮ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਲੀਡ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਨ ਨੇ 14-13 'ਤੇ ਲੀਡ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਲੰਬੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ।" ਸੇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਖਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।