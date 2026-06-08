French Open 2026: ਅਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਬਣੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨ, 89 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ
ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵੀਓ ਕੋਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : June 8, 2026 at 6:00 PM IST
French Open 2026 Champion: ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫਲੇਵੀਓ ਕੋਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਓਪਨ, 2024 ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
89 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਟੈਨਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹ 1937 ਵਿੱਚ ਹੇਨਰ ਹੈਂਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਬੇਕਰ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
THE WAIT IS OVER 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/i1PL0lkgAf— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਇਹ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਏਟੀਪੀ ਫਾਈਨਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ, ਸੱਤ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਖਿਤਾਬ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ (ਟੋਕੀਓ 2021) ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 29 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ 2026 ਫਾਈਨਲ
ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਬੋਲੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋੜ ਕੇ 6-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕੋਬੋਲੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਡਰਾਪ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ 6-4 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
A day to remember for Alexander ✨#RolandGarros pic.twitter.com/HiMyYi1DdL— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਕੋਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੇ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸੈੱਟ 6-4 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵੇਰੇਵ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੋਰ 5-5 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਤਾਲਵੀ ਖਿਡਾਰੀ, 1-3 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈੱਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਰਹੈਂਡ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਖਿਤਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ।
ਕੋਬੋਲੀ ਦੀ ਲੈਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਫਾਈਨਲ ਉਸ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਰਮਨ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਿਆ।
From high above, rise for the win 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ix3PaMhU15— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2026
ਚੌਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ-ਸਰਵ ਅੰਕਾਂ ਦਾ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਾਲਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਕੋਬੋਲੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚਾਏ ਅਤੇ 6-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਿਆ।
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