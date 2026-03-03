ETV Bharat / sports

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ 2 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤ

Israel Iran War: ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।

Israel Iran War
ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੇ 2 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 3, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Israel Iran War: ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਡ ਜਗਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਟੀਮ ਸੀ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (CWI) ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC), ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।"

ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਵੈਤ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।

