ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2030 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ,ਗੁਜਰਾਤ ਤਿਆਰ

Commonwealth Games 2030: ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2030 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

COMMONWEALTH GAMES 2030
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2030 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ,ਗੁਜਰਾਤ ਤਿਆਰ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 9:46 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ 2010 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 74 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਗਰਬਾ ਨ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ 30 ਭਾਰਤੀ ਢੋਲਕਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਰਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਰੁਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਗੇਮਜ਼ ਰੀਸੈਟ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 74 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ 2026 ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 2030 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

'ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ'

ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹਾਂ। 2030 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 100 ਸਾਲ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 1930 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ 2030 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 2030 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2030
COMMONWEALTH GAMES
ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
2030 COMMONWEALTH GAMES
COMMONWEALTH GAMES 2030

