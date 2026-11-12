IND vs NZ ਚੌਥੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ, 21 ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
Bevon Jacobs Double Century:ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੇਵੋਨ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 137 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 202 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : November 12, 2026 at 3:01 PM IST
Auckland (New Zealand):ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ ਵਨਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
B JACOBS - FINISHER 🥶💥 perfect finisher hard hitter in lower order 👀💥 @ChennaiIPL @ImZaheer @albiemorkel bring him 💥💛 https://t.co/XsBP0EpGjT— Drx Abhi 💛 (@Abhishe49306856) November 12, 2026
..ਪਰ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ
ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ ਨੇ 2026-27 ਫੋਰਡ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਓਟੈਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਆਕਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 137 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 21 ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 334 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਓਟੈਗੋ ਨੇ 49.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
A quintessential modern-day batter. Bevon Jacobs cracking a double... https://t.co/YpXb0FkrAf— Bharath Ramaraj (@Fancricket12) November 12, 2026
ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 21 ਛੱਕੇ
24 ਸਾਲਾ ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 202 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 21 ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ 154 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਸਟ-ਏ (ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 21 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਾਰਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 23 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ।
ਕੋਲਿਨ ਮੁਨਰੋ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਜੈਕਬਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਮੀ ਹੋ ਅਤੇ ਚੈਡ ਬੋਅਸ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਕਬਸ ਦਾ 202 ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਏਸੇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੋਲਿਨ ਮੁਨਰੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 174 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
A quintessential modern-day batter. Bevon Jacobs cracking a double... https://t.co/YpXb0FkrAf— Bharath Ramaraj (@Fancricket12) November 12, 2026
ਜੈਕਬਸ ਦੀ ਪਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 57 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ, 97 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ, 122 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਅਤੇ 137 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 202 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਕਬਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।
ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ ਦਾ IPL ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ₹30 ਲੱਖ ਦੀ ਬੇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 2026 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜੈਕਬਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਜੈਕਬਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 16 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 144 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 319 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 62 ਹੈ। ਜੈਕਬਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।