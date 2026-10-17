ਯੁਵਰਾਜ ਅਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 4:04 PM IST
IPL 2027 Delhi Capitals: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ Capitals (DC) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, DC ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ
ਹੁਣ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ IPL 2027 ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਮੁਨਾਫ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਨਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਟਾਈਗਰ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੋਚ।"
What will pacers get? Freedom, planning and CV’s complete backing 💪🔥 https://t.co/vu8l4p95r4— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 17, 2026
ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਅਨੁਭਵ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।
One legendary C.V. 📝🔥 Welcoming our Fast Bowling Coach Chaminda Vaas to Dilli 💙❤️ https://t.co/m5Qrg1EXJ4— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 17, 2026
ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ
ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ 2008 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈੱਕਨ ਚਾਰਜਰਜ਼ (ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਮਿੰਡਾ ਵਾਸ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 111 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 355 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 322 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਣਗੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨਰ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨ-ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਚਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਜਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ
ਡੀਸੀ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੇਮਾਂਗ ਬਦਾਨੀ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ ਪਟੇਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਸਨ।
ਡੀਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।