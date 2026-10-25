IND vs NZ: ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪੇਸ ਅਟੈਕ, ਹੈਨਰੀ-ਫਰਗੂਸਨ ਤੀਜੇ T20 ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 2:18 PM IST
ਆਕਲੈਂਡ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਹੈਨਰੀ ਹੁਣ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਗੂਸਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਲਈ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Major movements within the New Zealand camp for the final three T20Is of the series against India. More details ⬇️ https://t.co/3L9CiUODfN— ICC (@ICC) October 25, 2026
ਜੈਮੀਸਨ ਇੱਕ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਲਈ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਟਿਕਨਰ ਅਤੇ ਕਲਾਰਕਸਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੂੰ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ ਆਖਰੀ ਦੋ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਟੀ-20 ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟੀ-20 ਲੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਖੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਮੈਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।
ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚ
- ਤੀਜਾ ਟੀ-20ਆਈ: 27 ਅਕਤੂਬਰ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ
- ਚੌਥਾ ਟੀ-20ਆਈ: 30 ਅਕਤੂਬਰ, ਆਕਲੈਂਡ
- ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20ਆਈ: 1 ਨਵੰਬਰ, ਹੈਮਿਲਟਨ
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