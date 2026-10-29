IND W vs ZIM W:ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ T20I ਤੋਂ ਬਾਅਦ ODI 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੀਜਾ ਮੈਚ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 132 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ।
Published : October 29, 2026 at 2:15 PM IST
ਵਡੋਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ): ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 3-0 ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 3-0 ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 39.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 131 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ ਨੇ ਵੀ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia on a memorable ODI series victory backed by a collective team effort 👏👏 Match Highlights ▶️ https://t.co/jOCh3bxXGl #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/qwPNEOXMPU— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
132 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੀ। ਹਰਲੀਨ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘੱਟ ਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਯਾਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
SERIES CLEAN SWEEP 🏆 🎥 Captain @mandhana_smriti receives the Muthoot Fincorp ODI Series Trophy as #TeamIndia completes a dominant 3-0 series victory 👏🇮🇳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/GO5A1DHZet— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯਾਸਤਿਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ। 130 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਲੀਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।"
ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 220 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
2️⃣2️⃣0️⃣ Runs 💥 1️⃣ Century 💯 2️⃣ Fifties 🤝 Congratulations to Pratika Rawal on being named the Player of the Series following a dominant campaign against Zimbabwe 👏 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/PfDEl8Mfv2— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
The moment she will never forget 🥳 Vaishnavi Sharma is loving every bit of it 🙌 Updates ▶️ https://t.co/j7kcglDDH0 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/NjPq6Vce85— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਨਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 9 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੈਸਟ, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।