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IND vs IRE: ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਗਲਤੀ

IND vs IRE 1st T20: ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

IND vs IRE 1st T20
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 3:45 PM IST

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ਬੇਲਫਾਸਟ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (26 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 182 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 148 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।"

After the loss to Ireland, Iyer said,
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (IANS)

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 36 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਕੁੱਲ 182 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 140 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ।" ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

After the loss to Ireland, Iyer said,
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (IANS)

'ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ'

ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲੋਰਕਨ ਟਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

After the loss to Ireland, Iyer said,
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੋਈ (IANS)

'ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਂਗਾ'

ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹਾਲਾਰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

After the loss to Ireland, Iyer said,
ਟਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (IANS)

IND ਬਨਾਮ IRE ਪਹਿਲਾ T20: ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 182 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਟਕਰ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਡੇਲਾਨੀ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੈਮਸਨ (5), ਕਿਸ਼ਨ (1), ਅਈਅਰ (3), ਤਿਲਕ (19), ਸੁੰਦਰ (9), ਦੂਬੇ (25), ਅਕਸ਼ਰ (15), ਅਤੇ ਰਾਣਾ (8) ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

CAPTAIN IYER STATEMENT
IND VS IRE MATCH RESULT
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ
IND VS IRE 1ST T20

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