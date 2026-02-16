ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Hardik Kuldeep Fight: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Hardik Kuldeep Fight
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Hardik Kuldeep Fight: ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 61 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਰਦਿਕ, ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ।

ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕੈਚ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਸਲਾਗ ਸ਼ਾਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕੈਚ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਛੱਕੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਡਯਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 61 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 175/7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 114 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ
SURYA KUMAR YADAV
INDIA VS PAKISTAN MATCH
KULDEEP YADAV
HARDIK KULDEEP FIGHT

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

