ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਨੇ ਟੀਮ ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ
IND vs NZ First Test: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 18, 2026 at 3:51 PM IST
Wellington (New Zealand): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟੀ- 20 ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀਰਵਾਰ (19 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਵੇਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (Shubman Gill) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟੌਮ ਲੈਥਮ (Tom Latham) ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Team combination 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨਗੇ।
How much grass is too much grass? 🤔 The Basin Reserve has plenty of it, setting the stage for a Test match where the bowlers could have a field day! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting tomorrow, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਲੈਥਮ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ (Matt Henry) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ (Kyle Jamieson) ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਨਡੇ (ODI) ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਮੇਲ (combination) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ।"
WTC ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ
ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ WTC (World Test Championship) ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ 'ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ' ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ "WTC ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ) ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄-𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐎𝐍𝐄. 𝐍𝐎𝐖 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐃-𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐁𝐄𝐆𝐈𝐍𝐒! 🏏 Watch HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting 19th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 15, 2026
ਇਹ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜੀ (ਸੀਰੀਜ਼) ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਲੰਡਲ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰੌਫਟ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਬਲੇਅਰ ਟਿੱਕਨਰ ਤੇ ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਸਾਈਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਤੀਸ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ।
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