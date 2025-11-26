ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੀ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ,ਕਿਹਾ-ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ BCCI

ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੀ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ,ਕਿਹਾ-ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ BCCI
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 0-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵ੍ਹਾਈਟਵਾਸ਼ ਹੈ।
Published : November 26, 2025 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 0-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ।
'ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ'
ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
Gautam Gambhir said - " reality is we need improve in test cricket whether is mentally, technically or absorbing pressure. most importantly not for gallery". pic.twitter.com/RKmIFX9zeK— Tanuj (@ImTanujSingh) November 26, 2025
'ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ'
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 408 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ ਭਾਰਤ 18 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਟੈਸਟ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵ੍ਹਾਈਟਵਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਓਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਿਵਾਏ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਰ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
,"ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।"-ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ,ਹੈੱਡ ਕੋਚ,ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
Gautam Gambhir said, “blame lies with everyone, starts with me”. pic.twitter.com/ePx3A6R6TT— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 489 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 201 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 260 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 549 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 140 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 408 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ।