ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸੀ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 31, 2025 at 5:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ'
ਫਜ਼ਲ ਹੱਕ ਫਾਰੂਕੀ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡੇਗੀ।
Snapshots from the AfghanAtalan Squad Announcement Press Conference this morning, as the Selection Committee Members unveiled the squad for the West Indies and the ICC Men's T20 World Cup 2026. 📸📸#AfghanAtalan | #T20WorldCup pic.twitter.com/aeQr11qFsa— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) December 31, 2025
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਸੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।'
ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਨ ਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।"
Afghanistan recall experienced campaigners for their 15-member #T20WorldCup squad 👊— ICC (@ICC) December 31, 2025
Details 👇https://t.co/554mBUqu7y
2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ:
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪੂਲ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ:
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ:
ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੂਲੀ, ਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਕਮਾਲ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੱਮਦ ਨਬੀਬੁਰ, ਗੁਲਬਦੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਬੁਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀਬੁਰ ਹੱਕ, ਫਜ਼ਲ ਹੱਕ ਫਾਰੂਕੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ।