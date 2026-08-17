ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਪਤਾਨ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : August 17, 2026 at 4:43 PM IST
Asian Games 2026: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੂਲੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਜ਼ਦਰਾਨ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਰੀਮ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਨਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹਸਨ ਈਸਾਖਿਲ (ਅਨੁਭਵੀ ਆਫ-ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ), ਫੈਜ਼ਲ ਖਾਨ ਸ਼ਿਨੋਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਨੰਗਿਆਲ ਖਰੋਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ 2010, 2014 ਅਤੇ 2022 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ।
🚨 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓! 🚨— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 17, 2026
Here’s our AfghanAbdalyan squad for the Asian Games 2026, set to take place in Aichi-Nagoya, Japan, from September 24 to October 3. 👏
🔗: https://t.co/vEdXSjK3I9#AfghanAbdalyan | #AsianGames2026 pic.twitter.com/qVtYnzfPgU
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ
ਦਰਵਿਸ਼ ਰਸੂਲੀ (ਕਪਤਾਨ), ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ, ਹਸਨ ਈਸਾਖਿਲ, ਖਾਲਿਦ ਤਾਨੀਵਾਲ, ਇਮਰਾਨ ਮੀਰ, ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਸ਼ਿਨੋਜ਼ਾਦਾ, ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਜ਼ਦਰਾਨ, ਫਰਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਫ਼ੀ, ਇਸਮਤ ਆਲਮ, ਕਰੀਮ ਜੰਨਤ, ਨੰਗਿਆਲ ਖਰੋਤੀ, ਅਰਬ ਗੁਲ ਮੋਮੰਦ, ਫਰੀਦੂਨ ਦਾਊਦਜ਼ਈ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ।
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਨਾਗੋਆ ਦੇ ਪਾਲੋਮਾ ਮਿਜ਼ੂਹੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
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