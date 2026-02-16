ETV Bharat / sports

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੇਡਣਗੇ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?

T20 World Cup 2026 Today Match: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਰ ਟੀਮ ਲਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

T20 World Cup today
ਅੱਜ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (IANS Photo)
T20 World Cup match: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ, 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਦੀ ਯੂਏਈ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਐਫਜੀ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ: ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਰੀ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਏਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਡੈਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ 11 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਟੀਮ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦਜ਼ਈ, ਸਦੀਕੁੱਲਾ ਅਟਲ, ਫਜ਼ਲਹਕ ਫਾਰੂਕੀ, ਰਹਿਮਾਨੁੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਰਹੀਮੀ, ਸ਼ਾਹਿਦੁੱਲਾ ਕਮਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੂਲੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫੀ।

ਯੂਏਈ: ਆਰਯੰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (ਕਪਤਾਨ), ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਾਫੂ, ਮਯੰਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਹੈਬ ਖਾਨ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਫਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਜੁਨੈਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਦੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਹੀਦ ਖਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰੁਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਈਦ ਹੈਦਰ।

ENG ਬਨਾਮ ITA: ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ

ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਇਟਲੀ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ C ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ 'ਤੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਮੋਸਕਾ ਨੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 124 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਟੀਮ

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਟੌਮ ਬੈਂਟਨ, ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ (ਕਪਤਾਨ), ਸੈਮ ਕੁਰਨ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ, ਲੀਅਮ ਡਾਸਨ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਬੇਨ ਡਕੇਟ, ਲੂਕ ਵੁੱਡ, ਜੋਸ਼ ਟੰਗ, ਰੇਹਾਨ ਅਹਿਮਦ।

ਇਟਲੀ: ਜਸਟਿਨ ਮੋਸਕਾ, ਐਂਥਨੀ ਮੋਸਕਾ, ਜੇਜੇ ਸਮਟਸ, ਹੈਰੀ ਮਾਨੇਂਟੀ (ਕਪਤਾਨ), ਬੇਨ ਮਾਨੇਂਟੀ, ਮਾਰਕਸ ਕੈਂਪੋਪੀਆਨੋ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਟੀਵਰਟ, ਗਿਆਨ ਮੀਡ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਲੁਗਾਮੇਜ, ਅਲੀ ਹਸਨ, ਵੇਨ ਮੈਡਸਨ, ਸਈਦ ਨਕਵੀ, ਜ਼ੈਨ ਅਲੀ, ਥਾਮਸ ਡਰੇਕ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ

ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ 23 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 169 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 170 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 146 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

SL ਬਨਾਮ AUS ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈਡ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 26 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 10 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ: ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ (ਕਪਤਾਨ), ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੁਇਸ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ੈਂਪਾ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਕੂਪਰ ਕੋਨੋਲੀ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੀਮ: ਪਥੁਮ ਨਿਸਾਂਕਾ, ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪਵਨ ਰਥਨਾਇਕ, ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕਾਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਦੁਨਿਥ ਵੇਲਾਲਾਲੇਗੇ, ਦੁਸ਼ਨ ਹੇਮੰਥਾ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ, ਮਥੀਸ਼ਾ ਚਰਮੋਦ ਅਸਾਲਨਾ, ਮਾਥੀਸ਼ਾ ਪਰਾਮੋਦ ਪਤਿਰਾਨਾ। ਮਦੁਸ਼ਨ, ਜਾਨਿਥ ਲਿਯਾਨਗੇ।

