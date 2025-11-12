ETV Bharat / sports

ਦਿੱਗਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

RASHID KHAN
ਦਿੱਗਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ! (ANI PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਸਪਿਨਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "2 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।"

ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਸਪਿਨਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਮਿਰ ਖਲੀਲ, ਜ਼ਕੀਉੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਜ਼ਾਦਰਾਨ, ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਟਾਰ ਅਫਗਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

27 ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀ-20ਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਟੈਸਟ, 117 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 108 ਟੀ-20ਆਈ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ 45 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 920 ਦੌੜਾਂ ਹਨ। ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀਆਂ 210 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 4,127 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀਆਂ 182 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 2,492 ਦੌੜਾਂ ਹਨ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੜੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਰਨਗੇ।

