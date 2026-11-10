AFG vs ZIM : ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

AFG vs ZIM : ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 1541 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
Published : November 10, 2026 at 5:51 PM IST
Zimbabwe Test Record : ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 514 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
TAKE A BOW, CRAIG ERVINE. 🙇 He smashed Unbeaten 206* runs from 279 balls including 23 fours and 2 sixes against Afghanistan in the first Test Match - What a Marathon Knock by Craig Ervine.👏 https://t.co/5XFH8rzltQ— Tanuj (@ImTanujSingh) November 9, 2026
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1541 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ 1541 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਚ ਸਮਤਲ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 500+ ਦੌੜਾਂ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 504 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 523 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ।
𝗖𝗿𝗮𝗶𝗴 𝗘𝗿𝘃𝗶𝗻𝗲'𝘀 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗔𝗳𝗴𝗵𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻: 🔺 Ervine surpassed 2,000 Test runs during the match, becoming the seventh Zimbabwean batter to reach the milestone. 🔺 His 206* is the third-highest individual score by a Zimbabwean in Test cricket, behind Dave Houghton's 266 and Andy Flower's 232*. 𝗕𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗮𝘆𝗹𝗼𝗿'𝘀 𝗧𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲: 🔺 Taylor now has the second-most Test centuries for Zimbabwe (7), behind Andy Flower (12). 👏🇿🇼— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 10, 2026
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਸੈਂਕੜੇ
ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 504 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ (131 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ (128 ਦੌੜਾਂ) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵੇਸਲੇ ਮਾਧਵੇਰੇ ਨੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 514 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਕਉੱਲਾ ਅਟਲ (105), ਰਹਿਮਾਨਉੱਲਾ ਜ਼ਦਰਾਨ (113), ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ (173) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 523 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੇਗ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 206 ਅਤੇ ਵੇਸਲੇ ਮਾਧਵੇਰੇ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਕ੍ਰੇਗ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਕ੍ਰੇਗ ਇਰਵਿਨ ਨੇ 41 ਸਾਲ ਅਤੇ 82 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਏਰਵਿਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਏਰਿਕ ਰੋਵਨ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 42 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 236 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੈਕ ਹੌਬਸ ਨੇ 1924 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 41 ਸਾਲ ਅਤੇ 195 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ।
The first Test in Sharjah ends in a draw, with Craig Ervine bringing up his maiden Test double-century and Wessly Madhevere registering his first Test hundred as the pair bat through the final day unbeaten. 🏏🇿🇼 Match Summary 👉 https://t.co/FkxGtToFdu #AFGvZIM https://t.co/Eavxw5gNgq— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 9, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਰਵਿਨ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਏਰਵਿਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਸਬਾਹ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 42 ਸਾਲ ਅਤੇ 47 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 114 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- ਏਰਿਕ ਰੋਵਨ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) - 42 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਦਿਨ
- ਜੈਕ ਹੌਬਸ (ਇੰਗਲੈਂਡ) - 41 ਸਾਲ ਅਤੇ 195 ਦਿਨ
- ਕ੍ਰੇਗ ਏਰਵਿਨ (ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ) - 41 ਸਾਲ ਅਤੇ 82 ਦਿਨ
- ਪੈਟਸੀ ਹੈਂਡਰੇਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) - 40 ਸਾਲ ਅਤੇ 361 ਦਿਨ
- ਗ੍ਰਾਹਮ ਗੂਚ (ਇੰਗਲੈਂਡ) - 40 ਸਾਲ ਅਤੇ 314 ਦਿਨ
- ਡਡਲੀ ਨਰਸ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) - 40 ਸਾਲ ਅਤੇ 207 ਦਿਨ
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