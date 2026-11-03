ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ AFC ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ 2027 ਮੁਲਤਵੀ
AFC ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ 2027, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 4:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏਐਫਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਘਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਐਫਸੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
🚨 #AsianCup2027 scheduled from January 7 to February 5, 2027 is now postponed. The new dates will be December 23, 2027 – January 21, 2028. READ 🔗 https://t.co/T2i7IzRZF5 https://t.co/J7iO8g2FDJ— #AsianCup2027 (@afcasiancup) November 3, 2026
ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਐਫਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਲੋਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਲਓਸੀ) ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਸਏਐਫਐਫ) ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਏਐਫਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫੀਫਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਲਾਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਏਐਫਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 2027 ਦੀ ਲੋਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਲਓਸੀ) ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਸਏਐਫਐਫ) ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਐਫਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ 23 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।”
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 309 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਫਾਏ ਫਾਈਨਲਜ਼ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16-25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਸਿਕਸ ਕਿੰਗਜ਼ ਸਲੈਮ' ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 27-30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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