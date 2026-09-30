ਅਦਿਤੀ ਭੱਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ
ਅਦਿਤੀ ਭੱਟ ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਦੁਆਰਹਾਟ ਦੇ ਧਨਖੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 30, 2026 at 4:41 PM IST
ਅਲਮੋੜਾ: ਅਲਮੋੜਾ ਦੀ ਅਦਿਤੀ ਭੱਟ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੋਨੇਕਸ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਬਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
ਅਦਿਤੀ ਭੱਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਵਣੀ ਵਾਲੇਕਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਿਤੂਪਰਣਾ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾਪ੍ਰਣਾ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 7-15, 15-7, 15-8 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨਿਆਸਾ ਕਰਿਅੱਪਾ ਏ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੰਡਿਕਾ ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 15-11, 15-10 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਯਨਾ ਐਸ. ਓਸਿਸ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਨੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 15-10, 15-8 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਵਿਆ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਵਯਾਂਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਨਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 15+6, 15-14 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਲਾਲਰੇਮਪੁਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 15-8, 13-15, 15-13 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਡੀ ਸੰਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਅਧਿਆ ਵਰਿਆਥ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 15-13, 15-9 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਡਬਲ ਖਿਤਾਬ ਜੇਤੂ ਬਣੀ।
ਅਦਿਤੀ ਭੱਟ ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਦੁਆਰਹਾਟ ਦੇ ਧਾਨਖੋਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰਾਖੰਡ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਲਕਨੰਦਾ ਅਸ਼ੋਕ, ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਸ. ਮਨਕੋਟੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਮਾਵਤਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਲਮੋੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਕੁਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਬਿਸ਼ਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਨਾਜੋਨ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀ.ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੰਦਨ ਰਾਵਤ, ਅਮਰਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਚ ਡੀ.ਕੇ. ਸੇਨ, ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇਗੀ, ਅਲਮੋੜਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।