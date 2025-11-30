16 ਛੱਕੇ, 8 ਚੌਕੇ ! IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : November 30, 2025 at 2:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਤਵਾਰ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਮਖਾਨਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਮੇਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 8 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
A knock carved in fire. 🔥— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 30, 2025
Take a bow, Abhi 🧡
[Abhishek Sharma | SMAT] pic.twitter.com/qzJZznm7tU
12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਟ ਬਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 25 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਐਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023-24 ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਐਡੀਲੇਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਲਬੌਰਨ ਰੇਨੇਗੇਡਜ਼ ਲਈ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤਉੱਲਾ ਜ਼ਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਲਖ ਲੈਜੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਬੁਲ ਜ਼ਵਾਨਨ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
ABHISHEK SHARMA IS NEARING 150. HE IS CURRENTLY 142(46). PUNJAB ARE 236/2, WITH 5 OVERS REMAINING. #SMAT#SMAT25#CricketTwitterpic.twitter.com/0UkcGakRZK— SMILE_Posts (@S_M_I_L_E_Posts) November 30, 2025
32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 7 ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਰਵਿਲ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇਹ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
Abhishek Sharma is unstoppable in T20 cricket. He smashed century in just 32 balls against Bengal in SMAT.— Tejash (@Tejashyyyyy) November 30, 2025
- 50 in 12 balls
- 100 in 32 balls
He smashed against bengal's bowler like Mohammad Shami, Akash Deep and Shahbaz Ahmed 🔥🗿pic.twitter.com/HDyAOG952z
ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਮੈਚ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 310/5 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੌਦਾ ਦੇ 349/5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਚ 112 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 198 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।