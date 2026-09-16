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ICC T20 ਰੈਂਕਿੰਗ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਈਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੰਬਰ 1

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ICC T20 RANKINGS
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 6:54 PM IST

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ਦੁਬਈ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20ਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼

ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 862 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (913 ਅੰਕ) ਤੋਂ 51 ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 740 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ICC T20 RANKINGS
ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ (ICC)

ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈੱਗ ਸਪਿਨਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ 744 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ 736 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ 710 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (678 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ) ਦੋ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ (650 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ) ਸੱਤ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ICC T20 RANKINGS
ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ (ICC)

ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਆਲਰਾਊਂਡਰ

ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ 321 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ 234 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਟੀ-20 ਆਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ 246 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ICC T20 RANKINGS
ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ (ICC)

ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਟੀਮ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ 269 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

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TAGGED:

ਨੰਬਰ 1 ਟੀ20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼
ਨੰਬਰ 1 ਟੀ20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ICC T20 RANKINGS
ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ20 ਰੈਂਕਿੰਗ
ICC T20 RANKINGS

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