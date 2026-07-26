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IND vs ZIM: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, T20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਓਪਨਰ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

Abhishek Sharma created history in the second T20 match played against Zimbabwe
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 2:20 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਉਸਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਗੇਂਦ ਸੌਂਪੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਮੈਚ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ; ਉਹ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਨੂ ਮਾਂਕਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ; ਉਸਨੇ 1952 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 52 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ - ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - 1991 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਪੈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 15 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸਪੈਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਨੌਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

TAGGED:

IND VS ZIM
ABHISHEK SHARMA BOWLING RECORD
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ
ABHISHEK SHARMA

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