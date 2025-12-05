ਸਾਵਧਾਨ! ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਜੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਵਜ੍ਹਾ
ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
Published : December 5, 2025 at 1:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਇਹ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਰੰਗਾਂ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸਨੇ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 377.77 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ।
ਉਸਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5.75 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 138 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜੇ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 242 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 29 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1012 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਛੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉਸਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ T20I ਟੀਮ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਦਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੁੰਨਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਧਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।