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ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Abhishek Sharma breaks record for fastest to hit 100 sixes in T20 Internationals
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 11:37 AM IST

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Abhishek Sharma Sixes Record: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 785 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 100-ਛੱਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 789 ਗੇਂਦਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ।

ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼

  • ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ) - 785 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼) - 789 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਆਸਟਰੀਆ) - 848 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਫਿਨ ਐਲਨ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) - 871 ਗੇਂਦਾਂ
  • ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) - 932 ਗੇਂਦਾਂ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

25 ਸਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੈਸਟਰ-ਲੇ-ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ 6 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਪਿਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ; ਸੈਮ ਕੁਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ LBW ਆਊਟ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 189 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (59) ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (68) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 189 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਟੀ 20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
IND VS ENG 1ST T20
ABHISHEK SHARMA RECORD
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