ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਣ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
Abhishek on Yuvraj Record: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ-20ਆਈ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
Published : January 26, 2026 at 1:05 PM IST
Yuvraj on Abhishek: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Abhishek Sharma - Absolute Carnage 🔥— Antara SRH (@AntaraonX) January 26, 2026
68 runs off just 20 balls.
Pure power,fearless intent and non-stop boundaries.
He didn’t just bat,he dominated.. pic.twitter.com/4wNxN1fyAR
ਯੁਵਰਾਜ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" ਉਸਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ-20 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"
ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਜੇ ਵੀ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ!"
Still can’t get a 50 off 12 balls, can you? 🤪 Well played - keep going strong! 💪🏻 @OfficialAbhi04 #IndVSNz pic.twitter.com/6MQe1p6sx4— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 25, 2026
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, 154 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ 94/2 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਸੀ। 25 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।