ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ISL ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਐਸਐਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : August 20, 2026 at 2:55 PM IST
Diamond Harbour ISL 2026: ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ (ਆਈਐਸਐਲ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੰਗਾਲ ਟੀਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਲੀਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIFF) ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਐਸਐਲ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਐਫਸੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਐਸਐਲ ਦੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਅਤੇ ਡੁਰੈਂਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ISL ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 13 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ "ISL ਦਾ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ 13 ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਡਬਲ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ISL ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਗ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਫਾ ਵਿੰਡੋ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ISL ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 13 ਕਲੱਬ
ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ, ਐਫਸੀ ਗੋਆ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਐਫਸੀ, ਚੇਨਈਯਿਨ ਐਫਸੀ, ਐਸਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਐਫਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਫਸੀ, ਚਰਚਿਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਸਿਟੀ ਐਫਸੀ, ਕੇਰਲ ਬਲਾਸਟਰਸ, ਇੰਟਰ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਰਥ-ਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ।
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