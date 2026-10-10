ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ

ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ
ਏਬੀ ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਨੇ WCL 2026 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਬਾਦ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : October 10, 2026 at 6:20 PM IST
AB de Villiers Century: ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 'ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਲੈਜੈਂਡਜ਼' (WCL 2026) ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਅਤੇ 'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 15.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 210 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ, 42 ਸਾਲਾ ਏਬੀ ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 111 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਨਾਬਾਦ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 11 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਚਰਡ ਲੇਵੀ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
AB DE VILLIERS. ABSOLUTE DESTRUCTION. The Superman of cricket puts on a breathtaking show, smashing 111 off just 40 balls, with 6 boundaries and 11 towering sixes! A masterclass in power-hitting as South Africa Champions cruise to an effortless 8-wicket victory, with ABD deservedly taking home the Player of the Match award. When AB is in the mood, records are just numbers! #abdevilliers #southafricachampions #wcl #wcl2026— World Championship Of Legends (@WclLeague) October 9, 2026
IPL ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ
'ਮਿਸਟਰ 360' ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 181 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 229.11 ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (RCB) ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ IPL ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
When Mr. 360 talks batting technique, you listen. 🧠🏏 AB de Villiers picks his absolute best https://t.co/LZ0UEki8Us— Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) October 10, 2026
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏਬੀ ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਏਬੀ ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ..."
ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਕਰੀਅਰ
ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ—ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ—ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 2008 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਡੀ.ਸੀ. (DC) ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰ.ਸੀ.ਬੀ. (RCB) ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਡੀ ਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਨੇ 184 ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5,162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,491 ਦੌੜਾਂ ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਬੀ. ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।