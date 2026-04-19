Watch: ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਜਲਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : April 19, 2026 at 2:57 PM IST
ਜਲਗਾਓਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹਲ
ਜਲਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਨਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਹਲ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Tractor Driver plows the cricket pitch mid-final in Jalgaon after the driver wasn’t invited to the tournament 😭 pic.twitter.com/LLS61mkRWJ— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 18, 2026
ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ "ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ" ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।